Plusieurs centaines de truites de rivière ont péri à Appenzell Steinegg (AI) dans le Rödelbach. Une pollution est en cause et non pas la chaleur, explique la police appenzelloise dimanche. Aucun poisson n'a probablement survécu dans le secteur concerné.

Un pêcheur a annoncé l'hécatombe vendredi. Sur deux kilomètres, des centaines de poissons morts ont été découverts. Ils ont sans doute péri la veille déjà. Une enquête est en cours, mais ni la canicule ni un manque d'eau ne devraient être en cause. (ats/nxp)