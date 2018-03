Pendant des années, le musée de la sorcellerie se trouvait à Auenstain (AG), quelque peu caché dans un quartier résidentiel et industriel. Or son nouvel emplacement devrait lui garantir une plus grande visibilité, écrit ce mardi l’Aargauer Zeitung. Sa réouverture est prévue jeudi au château Liebegg, à Gränichen (AG). Mais le changement d’emplacement ne plaît pas à tout le monde, comme en témoignent diverses annonces dans le Lenzburger Bezirksanzeiger et le Landanzeiger. «Priez pour le canton d’Argovie et pour que le musée de la sorcellerie ne s’installe pas au château Liebegg.»

Si ces annonces ont été placées de manière anonyme, le quotidien alémanique affirme être parvenu à découvrir qui se cachait derrière elles. Il s’agirait de l’association Prière pour la Suisse, qui s’oppose notamment à l’avortement. Sur son site, elle écrit ainsi: «Officiellement, le musée prétend vouloir informer le grand public des coutumes et de la culture de la sorcellerie. Mais des sorcières se cachent derrière tout ça avec comme but de promouvoir la sorcellerie.»

«Revendiquer les lieux»

Comme le révèle l’Aargauer Zeitung, l’association Prière pour la Suisse avait en réalité d’autres projets pour le château Liebegg: en janvier, près de 200 chrétiens s’étaient rassemblés devant la demeure afin de «revendiquer les lieux pour en faire une maison de prières». Une manifestation similaire a eu lieu dimanche dernier. La prochaine est fixée pour le 22 avril. La raison de tout cet engagement porte un nom: Juliane von Krüdener (1764 à 1824). Hans-Peter Lang, à la tête de Prière pour la Suisse, est fasciné par cette baronne et missionnaire. En 1816, elle était parvenue à rassembler près de 2000 personnes au château Liebegg, venues écouter ses sermons.

Contacté par le journal, Hans-Peter Lang assure qu’il ne s’oppose pas au musée. Il dit n’avoir aucune connaissance des annonces appelant à la prière. «Le musée a été autorisé par le canton. Ils ont leurs convictions, nous avons les nôtres.» Les responsables du musée, eux, peinent à croire que l’association pense réellement ainsi.

Un musée reconnu

La directrice Wicca Meier-Spring ne comprend pas pourquoi son institution et les membres de Prière pour la Suisse ne peuvent pas cohabiter pacifiquement. La grange, dans laquelle l’association se rassemble régulièrement, se trouve en effet juste à côté du château. Son mari, Christoph Meier, assure avoir déjà entendu les membres de l’association prier contre le musée. «Ils prêchent l’amour, mais isolent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ça me rend triste.» Wicca Meier-Spring rappelle: «Nous sommes un musée reconnu qui raconte les procès contre les sorcières en Suisse et en Europe. Il s’agit du seul musée du genre en langue allemande.»

L’association Schloss Liebegg, qui gère le château sur demande du canton d’Argovie, soutient le musée à 100%: «Nous allons discuter si une rencontre entre les deux parties est nécessaire pour tirer tout cela au clair. Le Liebegg est un château pour tout le monde.» (Le Matin)