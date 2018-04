Rebondissement dans la bataille judiciaire autour du vote de Moutier (BE). Trois citoyens de la cité prévôtoise ont déposé un recours pour déni de justice contre la préfète du Jura bernois chargée de traiter les recours déposés par des antiséparatistes contre le déroulement du vote du 18 juin 2017.

Le courrier a été adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, ont révélé vendredi les radios régionales de l'Arc jurassien RJB et RFJ. Pour les recourants, toute la procédure d'examens des recours par la préfète Stéphanie Niederhauser est trop lente. Ces citoyens prévôtois demandent donc au Tribunal administratif d'ordonner à la préfète de rendre une ou plusieurs décisions dans les plus brefs délais. Ils vont plus loin en demandant à titre subsidiaire que le tribunal statue sur ces recours en lieu et place de la magistrate «par souci d'économie de procédure».

Un silence qui retarde

Les recourants expliquent qu'ils sont directement et quotidiennement concernés par l'absence de décision de la préfète sur les recours encore pendants. Ils écrivent que le processus pour permettre le transfert de Moutier est «clairement retardé» par ce «silence».

Plus de dix mois après le vote, aucune décision n'est rendue, ont rappelé les trois citoyens qui estiment que ce silence entraîne une tension dans la ville et au sein des institutions. «Aujourd'hui, ce retard est insupportable et fonde le présent recours», ont ajouté les recourants. (ats/nxp)