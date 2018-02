«On ne fait plus nos courses sans surveiller l’écran de la caisse et vérifier le ticket», raconte Christoph, 46 ans. Client régulier de Manor à Lausanne, il est devenu méfiant après une première erreur détectée il y a deux ans. «On avait fait des courses pour la semaine, mais le montant nous semblait quand même assez élevé. On a vérifié, et on a découvert qu’un Vacherin à la coupe, étiqueté à 6,50 fr., nous avait été facturé 65 fr. De retour au magasin, la faute n’a pas surpris la caissière: «on n’était pas les premiers à revenir pour ce produit-là», précise Christoph.

Une erreur? «Ça peut arriver», philosophe le client. Une deuxième? «Passe encore» Mais depuis qu’il surveille ses tickets, le Lausannois en a vu beaucoup trop. Des prix différents entre l’étiquette et la caisse, des actions en rayon non reportées: les causes sont diverses. «Ce que je trouve grave, c’est le peu d’intérêt que Manor porte au problème. Je n’ai jamais vu un caissier remonter l’erreur pour éviter que quelqu’un d’autre en soit victime.»

«Nous n'avons connaissance que de quelques très rares réclamations de ce type», répond l’enseigne. «Il s'agit d'erreurs humaines regrettables, pour lesquelles nous nous excusons, et non d'un problème imputable au système de prix en tant que tel. Nos collaborateurs sont régulièrement sensibilisés à cette thématique, et nous allons insister plus que jamais sur son importance.» (Le Matin)