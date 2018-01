La tradition des sonneurs de cloches est plutôt rurale en Suisse. Ce n’est pas une raison pour que la section genevoise de l’UDC n’en possède pas. «L’UDC Genève n’a pas oublié ses racines suisses, ses traditions et ses valeurs ancestrales», écrit le député UDC genevois Marc Falquet dans un appel aux dons lancé il y a quelques jours. Pour rappeler ses «racines, ses traditions et ses origines», le député souhaite donc constituer une équipe de sonneurs de cloches, Genève étant apparemment la seule section à ne pas posséder de groupe du genre.

Le but poursuivi ? «Dynamiser la section genevoise, à l’interne et à l’externe, pour amener ce supplément d’âme que la population recherche à travers un retour à des valeurs traditionnelles de base. Nous avons besoin de ce retour aux sources, nous sommes tous issus du milieu de la terre, même à Genève», estime Marc Falquet. Qui rêve de voir au moins quatre toupins animer les stands électoraux pendant la campagne. «On voit beaucoup cela dans les cantons ruraux et dans les assemblées de délégués», fait remarquer le conseiller national Yves Nidegger. «Les cloches ont une résonance positive sur l’état d’esprit des gens», ajoute Marc Falquet.

Et qui pour faire sonner les cloches ? Une formation sera délivrée aux intéressés. Ne reste plus qu’une chose, et non des moindres: acheter les cloches gravées au logo de l’UDC qui seront fabriquées chez Tschantz, à Bière (VD), à des conditions exceptionnelles. Leur prix ? Le député Falquet espère recueillir 6000 francs minimum. Il fait son calcul: «Il suffit que 120 membres ou sympathisants sponsorisent à hauteur de 50 francs chacun pour que nous puissions réaliser ce beau projet.»

Mais ça, c’est encore de la musique d’avenir. Car, a priori, le projet des cloches n’est pas encore sous toit, le comité directeur de l’UDC Genève n’ayant pas donné son accord pour le moment. Le député Christo Ivanov juge pour sa part «très, très bien l’idée». Persuadé que les fonds vont être trouvés, il sait que «l’on va se faire traiter de cloches. Mais il faut avoir de l’humour. C’est aussi un clin d’œil à la Clémence, la plus grosse cloche de la cathédrale Saint-Pierre !»

Nouvelle réunion

Et qu’en dit le conseiller national Yves Nidegger ? «Si Marc Falquet arrive à autofinancer le projet et que cela renforce la présence sonore de l’UDC à Genève, pourquoi pas? Cela dit, je comprends aussi que l’on ait envie de mettre de l’argent davantage dans des affiches plutôt que dans des cloches…» Le comité directeur se réunit une nouvelle fois cette semaine. À l’ordre du jour résonnera le sujet des cloches. (Le Matin)