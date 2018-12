Une Italienne a perdu la vie, tôt dimanche matin sur l'A3 près de Zurich. Le car à bord duquel elle voyageait a percuté un mur. La trentenaire a été éjectée du véhicule, appartenant à une filiale de l'entreprise de transport Flixbus, et est tombée dans la Sihl, 15 mètres plus bas. Tout porte à croire que la mère d'une petite fille de 9 ans n'était pas attachée au moment des faits.

En Suisse, le port de la ceinture est obligatoire depuis 2006 dans les bus de voyage. La règle s'applique tant au bus longue distance nationaux qu'internationaux. Selon la loi, les compagnies doivent mettre à disposition des voyageurs des ceintures de sécurité et doivent les rendre attentifs à ce dispositif de sécurité soit oralement soit par écrit. Olivia Ebinger, de l'Office fédéral des transports (OFT), souligne: «Le chauffeur ne doit et ne peut pas imposer lui-même l'obligation du port de la ceinture.» Le service de presse de Flixbus confirme: «Avant le départ, les chauffeurs doivent aviser les voyageurs qu'ils sont tenus de s'attacher. Mais ce n'est pas de leur responsabilité que de s'assurer que tout le monde s'exécute.»

«Discuter avec les responsables»

Le Bureau de prévention des accidents (bpa) va un peu plus loin: «Avant de partir, les chauffeurs devraient contrôler que tout le monde a bien mis la ceinture», suggère le porte-parole Nicolas Kessler. Jusqu'à présent il ne s'agissait que d'une recommandation. Mais le bpa souhaite qu'à l'avenir ce type de comportement devienne la norme. «Nous allons discuter avec les responsables du secteur afin de faire entendre notre revendication.»

Le but du bpa est d'instaurer des contrôles systématiques semblables à ceux effectués dans les avions. «Tout le monde accepte et respecte ces contrôles dans les avions. Or dans le bus, les personnes qui mettent la ceinture sont minoritaires», dénonce Nicolas Kessler. Actuellement, précise le porte-parole, chaque personne est responsable d'elle-même. Et en cas de contrôle, c'est aux voyageurs de casquer: 60 francs d'amende. Selon le bpa, le chauffeur est uniquement amendable lorsque des enfants de moins de 12 ans ne sont pas correctement attachés.

Pour finir, 20 Minuten rappelle que d'autres règles s'appliquent dans les bus des lignes et les cars postaux: mettre la ceinture est possible, mais pas obligatoire. Le port obligatoire de la ceinture n'a volontairement pas été introduit au trafic de bus régional, notamment parce que ces bus roulent souvent moins vite. L'OFT souligne que lorsqu'un car postal est mobilisé pour des voyages internationaux ou des courses spéciales le véhicule doit être équipé de ceintures. (Le Matin)