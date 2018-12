Un petit commerce situé en vielle-ville de Schaffhouse s'est spécialisé en nourriture pour animaux «sans gluten et respectueuse envers les bêtes». Le magasin propose notamment des croquettes véganes pour chat, un produit qui peut également être acheté en ligne sur divers sites. Or récemment, les autorités ont pris contact avec le patron du shop. Elles voulaient s'assurer que les croquettes ne violent pas les dispositions de la loi sur la protection des animaux.

Le propriétaire de l'établissement, Christoph Stelz, ne comprend pas toute cette agitation autour de cette nourriture pour chat. Il est néanmoins soulagé parce que les autorités ont confirmé que tout était en ordre. «Le produit est fabriqué par une entreprise reconnue et est vendu depuis plusieurs années dans toute l'Europe. Je pense qu'un anti-véganiste s'est plaint auprès de l'Office vétérinaire cantonal et que c'est pour ça que j'ai été contrôlé.»

«Ça n'a pas de sens!»

Christoph Stelz sait que les chats sont des carnivores, mais il assure qu'il est tout à fait possible de les nourrir sans viande, tant qu'ils reçoivent tous les nutriments nécessaires à leur bonne santé. «Pourquoi ouvrir un magasin pour le bien des animaux tout en vendant des produits nocifs pour eux? Ça n'a pas de sens!»

Contacté par 20 Minuten, l'institut de recherche Agroscope dit qu'il analysera de plus près les croquettes véganes par mesure de précaution. Il tient cependant à préciser:«Nous ne voyons à ce sujet aucune violation de la loi en vigueur», explique Heinrich Boschung, en charge de la section des aliments pour animaux domestiques. Selon lui, les croquettes remplissent toutes les conditions requises pour être vendues comme une aliment complet. Même son de cloche auprès de l'Office vétérinaire cantonal. «La vente de ce produit n'est pas interdite», confirme le vétérinaire cantonal Peter Uehlinger.

Substances synthétiques

Reste que divers experts voient cet aliment pour chat d'un oeil critique. «Nous déconseillons de nourrir votre animal avec de la nourriture végane», affirme ainsi Annette Liesegang, directrice de l'Institut de nutrition animale de l'Université de Zurich. Elle rappelle que les chats sont de purs carnivores. Selon elle, la taurine, importante pour le développement du chat, n'est pas présente dans les produits à base de plantes. Elle concède néanmoins que cette substance peut être fabriquée de manière synthétique:« Mais quel est le but d'un tel aliment si on doit rajouter des substances synthétique?»

Anja Marti, conseillère en alimentation pour chien et chat, se demande par ailleurs si les chats voudront manger ces croquettes: «Les chats sont beaucoup plus compliqués en termes de nourriture que les chiens par exemple.» Et d'ajouter: «La nourriture végane ne contient pas tous les nutriments dont ont besoin les chats. Il faut les ajouter artificiellement.» (Le Matin)