Cela s'appelle la «Journée suisse du dépassement de la Terre» et c'est demain. Depuis le début 2019, les Suisses ont utilisé toutes les ressources dont ils disposaient pour l’ensemble de l’année. «A partir de demain, nous vivrons donc en Suisse aux dépens des générations futures», prévient le WWF, qui lance à cette occasion une campagne pour que les Suisses prennent davantage conscience. En continuant ainsi, on va dans le mur...

Le mode de vie helvétique n'est pas une sinécure pou la Terre. Ses habitants prennent en moyenne trois fois plus souvent l’avion que leurs voisins européens, ils conduisent les voitures les plus lourdes de toute l’Europe et font partie des plus grands producteurs de déchets au monde. Autrement dit, si en quatre mois ils ont utilisé toutes les ressources, il faudrait trois planètes, si tout le monde vivait comme eux. Par comparaison, au niveau mondial, le rapport se situe à 1,7 planète.

L'occasion de faire le test

Que faire pour bien faire? Le WWF invite tout un chacun à calculer son empreinte écologique grâce à la version mise à jour de son calculateur d’empreinte. Celui-ci vous demande de répondre à un questionnaire détaillé sur vos habitudes de vie et de consommation: si vous mangez des légumes de saison, de la viande, des œufs, si vous prenez l'avion, le train, quel est votre frigidaire, combien de kilomètres vous faites, quels sont vos achats vestimentaires, etc... A la fin, le résultat personnalisé est affiché en terme de planète(s) jusqu'à la décimale.

600 sacs-poubelle par jour au lieu de 30

Cette nouvelle version du calculateur affiche vos émissions de CO2 sous forme de sacs-poubelle de 35 litres. En moyenne, nous produisons par personne et par jour autant de CO2 que peuvent en contenir 600 sacs-poubelle remplis de gaz à effet de serre! «Dans une société verte et durable, nous ne disposerions pourtant que de 30 sacs-poubelle par personne et par jour, c’est-à-dire de 20 fois moins que ce que nous produisons actuellement», estime le WWF. Le calculateur d’empreinte écologique fournit à chaque participants trois conseils personnels des plus pertinents pour faire baisser cette moyenne de 600 sacs...

(Le Matin)