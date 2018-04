«Invraisemblable», «honteux», voire «du grand n’importe quoi». C’est en ces termes que les internautes réagissent au contenu du courrier, envoyé par la gérance Bernard Nicod à plusieurs familles vivant dans un immeuble veveysan, que Mélanie, locataire, a partagé sur Facebook. «Je ne pensais pas créer une telle polémique car je n’utilise que rarement les réseaux sociaux. Mais cette rigidité face à la créativité des enfants est si ridicule que je ne pouvais pas rester les bras croisés», explique cette jeune maman.

Concrètement, la gérance intime l’ordre aux parents «d’intervenir auprès de leurs enfants» pour que ceux-ci ne s’amusent plus à faire de petits dessins à la craie sur les chemins menant aux entrées du bâtiment, au motif qu’il ne s’agit pas de places de jeu, mais d’accès communs. Le tout est assorti d’une petite menace: si les bambins récidivent, elle fera appel à une entreprise de nettoyage aux frais des parents.

«En plus de trente ans de carrière, je n’ai jamais entendu une histoire pareille. Je suis scandalisée», s’exclame Françoise Bavaud, de l’Asloca Vevey - La Tour-de-Peilz. Pour elle, il y a là clairement un problème de proportionnalité. «S’agissant de craie, on ne peut pas parler de dégradations. Tout au plus pourrait-on demander aux parents de nettoyer lorsque les enfants finissent de jouer.» Contactée, la gérance Bernard Nicod n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Il ne s’agit pas de la première interdiction surprenante recensée par l’Asloca Vevey. «Jusqu’à présent, celle qui m’avait le plus marquée concerne aussi des enfants. La gérance leur demandait de ne pas faire de bruit en jouant sur la place de jeu. Or, si elles existent, c’est précisément pour qu’ils puissent se défouler. En outre, j’ai aussi vu passer une interdiction de ballon pour éviter les vitres cassées… à un endroit où il n’y avait pas de fenêtre!» commente Françoise Bavaud. (Le Matin)