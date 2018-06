Septante-cinq détenus de Witzwil, une prison située dans le canton de Berne, ont signé une pétition adressée au directeur de l'établissement, Hans-Rudolf Schwarz. Selon «20 Minuten», l'objet de la discorde est la nourriture servie à la prison. Les repas ne seraient «ni équilibrés ni bons pour la santé». «Nous, les détenus, nous nous nourrissons presque tous les jours de confiture en dehors des repas pour atteindre nos besoins quotidiens en calories», peut-on ainsi lire dans la missive.

Les prisonniers ne recevraient jamais de fruits. «En raison de la situation actuelle, plusieurs personnes ne peuvent plus s'adonner à certaines activités durant leur temps libre.» Il semblerait même que certains détenus aient perdu connaissance pendant leur travail. Une source souhaitant rester anonyme a rapporté au journal alémanique que nombre de prisonniers se font livrer illégalement des compléments alimentaires tels que du magnésium parce qu'ils sont devenus trop faibles.

Confiture, chocolat, bonbons

La plupart du temps, les pensionnaires de Witzwil se feraient servir des pâtes, soit trop cuites soit pas assez. Seul accompagnement: de la salade verte. Il arriverait aussi régulièrement que le poulet et les patates ne soient pas assez cuits. A en croire la lettre adressée au directeur, certains prisonniers iraient jusqu'à jeter la nourriture. Et comme les aliments vendus au kiosque de l'établissement pénitientiaire sont chers, de nombreuses personnes se nourriraient presque exclusivement de confiture, de chocolat ou de bonbons.

Contacté, Hans-Rudolf Schwarz ne souhaite pas réagir face aux accusations de la lettre. Il assure cependant avoir organisé une table ronde et décidé d'adapter les repas du soir, de mettre régulièrement des fruits à la disposition des détenus et de leur permettre de donner un feed-back par rapport aux plats servis. Le directeur confirme à «20 Minuten» que ces mesures ont été bien accueillies par les prisonniers. «Une deuxième rencontre a eu lieu jeudi dernier et toutes les personnes impliquées ont confirmé que les mesures ont été bien appliquées.»

«Rien n'a été appliqué»

Mais la version des détenus diffère quelque peu de celle livrée par Hans-Rudolf Schwarz. L'un d'entre eux affirme: «Rien n'a été appliqué. Pire encore: depuis la plainte, les employés de la prison nous mettent la pression.» Pour le moment, la direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne n'a pas pu être contactée pour une prise de position. (Le Matin)