Le magazine alémanique de consommateurs «Beobachter» a fait état mercredi d'un site internet, entre-temps disparu, où des données d'intervention sensibles étaient en accès libre. Selon l'article, les noms et adresses des personnes concernées étaient également visibles, en plus d'indications sur les différents cas.

Roland Portmann, porte-parole de Schutz & Rettung, a fait part de son inquiétude: «Les données ont été subtilisées puis publiées sur internet». Une opération qui nécessite des connaissances techniques, souligne-t-il. SRZ a engagé des poursuites contre l'exploitant du site concerné. «La protection des données est pour nous de la plus haute importance», a insisté le porte-parole.

Pompiers aussi remontés

La Fédération suisse des sapeurs-pompiers estime qu'une action judiciaire contre l'exploitant du site est appropriée, a indiqué à l'agence Keytone-ATS son directeur Urs Bächtold. Les pompiers disposent toutefois de données moins sensibles que les services sanitaires, a-t-il relevé.

Les exploitants du réseau de «pager» sont responsables de sa sécurité, précise M. Bächtold. Les pompiers rémunèrent leurs services et ne peuvent modifier la technologie du système. Le «pager» est nécessaire pour atteindre les hommes du feu dans les zones privées de réseau ou quand le réseau de téléphonie mobile est surchargé.

Cryptage attendu pour 2019

Pour le Préposé fédéral à la protection des données, les organismes de secours, en tant que détenteurs des informations, doivent faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées à des fins abusives, a indiqué son porte-parole, Hugo Wyler. Et cela d'autant plus s'il s'agit de données de santé sensibles.

Selon M. Portmann, tous les organismes qui alarment via «pager» génèrent des trafics de données non protégées. Il a confirmé les informations du Beobachter selon lesquelles un cryptage intégral de la communication est attendu courant 2019.

Selon ses propres indications, SRZ reçoit plus de 126'000 appels d'urgence chaque année. Schutz & Rettung Zurich avertit les services de secours des cantons de Zurich, Zoug, Schaffhouse et Schwyz, et les pompiers du canton de Zurich. (ats/nxp)