Devant le succès croissant du vélo en ville, un nouveau système de parking fait son apparition. Numérique, il doit faciliter la recherche d'une place libre et protéger contre le vol de sa bécane. L'offre pourra être gratuite ou payante, selon le choix du gestionnaire.

Aujourd'hui, 35'000 vélos sont volés en Suisse chaque année et seulement 2,2% des plaintes sont résolues par la police. Avec le parking numérique, fini les soucis. Grâce à une app reliée au e-parking, le cycliste peut trouver facilement sa place de parc, voire la réserver.

Grâce aux capteurs de surveillance, haut-parleurs et caméras, le dispositif décourage également les voleurs, indique mercredi Velopa, développeur de cette nouvelle solution. L'idée est de relever le défi des places de parc de plus en plus en difficiles à trouver en milieu urbain.

La gratuité de cette offre dépendra de son gestionnaire, précise Marco Di Piazza, chargé de presse de Velopa. Les entreprises qui recourent à ce dispositif pour leurs employés privilégieront la gratuité. En revanche, une compagnie de transport qui offre cette prestation supplémentaire à ses abonnés la fera sans doute payer.

L'e-parking en action

(ats/nxp)