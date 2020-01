Des clients de Romande Energie ont reçu leur dernière facture d'électricité annotée apparemment à la main avec des inscriptions malveillantes. L'entreprise cherche à comprendre l'origine de ces agissements. Elle va déposer plainte.

«Plusieurs clients portant un nom à consonance albanaise ont reçu leur facture d'électricité annotée à la main avec des inscriptions pro serbes», explique mardi Romande Energie dans un communiqué. L'entreprise a annoncé le dépôt d'une plainte.

«Les personnes visées ont pris ces annotations pour une provocation. Pour l'heure, sept clients se sont manifestés, tous dans le canton de Vaud», a expliqué mardi à Keystone-ATS Michèle Cassani, porte-parole.

Un certain nombre de clients avec des noms à consonance étrangère ont reçu hier leur facture d’électricité annotées à la main avec des inscriptions xénophobes. Romande Energie dépose plainte contre cet acte malveillant. ?? https://t.co/Ys4ec7CZlc pic.twitter.com/b0oo75Gcs4 — Romande Energie (@RomandeEnergie) January 28, 2020

Un acte «inacceptable»

Romande Energie cherche à savoir ce qui s'est passé. La société sous-traite la facturation à plusieurs entités et ignore laquelle est concernée. «On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on ne pense pas qu'il s'agisse d'une cyber attaque, car on a l'impression que les inscriptions sont manuscrites», a ajouté Michèle Cassani.

Romande Energie juge cet acte «inacceptable» et présente ses excuses aux personnes concernées. Le service clientèle a étendu ses heures d'ouverture de manière à pouvoir répondre aux clients concernés. (ats/nxp)