Les petits Fribourgeois sont incités à soigner leurs dents. La gamme des outils de prophylaxie a été complétée, en partenariat avec les réalisateurs Samuel et Frédéric Guillaume, la créatrice d'outils didactiques Anne Oberlin Perritaz et le chanteur Gaëtan.

L'objectif général vise à diminuer le nombre de caries et à promouvoir l'hygiène bucco-dentaire, a indiqué le canton de Fribourg lors d'une conférence de presse à laquelle participait la conseillère d'Etat Anne-Claude Demierre, en charge de la santé. La cible présentée mercredi à Attalens (FR) est celle des 9-12 ans.

Un nouveau film et une nouvelle chanson, fruits d'un travail impliquant des spécialistes de divers domaines (médecins et spécialistes en hygiène dentaire, spécialistes de la santé et de l'éducation, nutritionniste, diététicienne) sont utilisés depuis la rentrée scolaire.

Ces instruments complètent la gamme d'outils introduite avec succès en 2017. En effet, film, chanson, kamishibai et fiches didactiques qui y sont liés sont utilisés aujourd'hui par des éducateurs en hygiène bucco-dentaire dans des institutions publiques ou privées à l'intérieur et même parfois à l'extérieur du canton.

Tim et Léa

Le nouveau film d'animation reprend les personnages des castors Tim et Léa. Ces derniers représentent le fil rouge que l'on retrouve dans les différents supports et permettent de passer sous une forme ludique des messages concernant l'hygiène dentaire, la santé des gencives, l'information sur la plaque dentaire, le tartre, la salive et les bactéries et l'effet de certains aliments sur les dents.

Le nouveau film ainsi que le film pour les plus jeunes élèves ont été traduits en langage des signes et sous-titrés à l'usage des personnes mal-entendantes. Le rap «Acide Attaque» chanté par Gaëtan, plusieurs ateliers et fiches didactiques font également partie de la deuxième boîte à outils, précise le communiqué.

La réalisation des outils présentée mercredi dans le district de la Veveyse a coûté 87 000 francs. La majeure partie a été prise en charge par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). La Loterie Romande et la Confédération (pour le plurilinguisme), entre autres organismes, ont également soutenu le projet. (ats/nxp)