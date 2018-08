Bienne (BE)

Améliorer l’air des villes avec des structure végétales, c’est une idée véhiculée à Bienne par le parlementaire UDC Martin Scherrer, qui veut implanter dans sa ville des «City Tree». Ce concept allemand concentré en quelques mètres carrés est un filtre à air plutôt performant: on lui attribue la valeur filtrante de 275 arbres. Mais pas de quoi émouvoir les autorités biennoises.

Le Conseil de Ville (législatif) a en effet suivi hier soir l'avis du Conseil municipal (exécutif) qui ne voulait pas dispositif: trop cher et trop encombrant... et qui n'a pas fait ses preuves!

Cette semaine, la végétation du «City Tree» neuchâtelois apparaît d'ailleurs un peu asséchée en son sommet. La conseillère municipale biennoise Barbara Schwickert (Les Verts) ne croit guère aux promesses de la structure verticale. Mieux vaut selon elle s’attaquer à la source de la pollution atmosphérique: le trafic automobile.

Des métropoles comme Paris, Oslo ou Hongkong ont pourtant déjà adopté la paroi végétalisée, conçue la société allemande Green City Solutions. Mais ce concept n’a pas encore essaimé en Suisse. Un retard que veut donc combler Martin Scherrer, employé des... CFF.

Démontable en huit heures, le «City Tree» est présenté comme un «filtre biologique intelligent», composé d’une mousse couverte de plantes. S’y fixent des particules fines et de l’oxyde d’azote, entre autres, en échange d’une production d’oxygène et d’un rafraîchissement de l’air ambiant. L’arrosage et l’apport en nutriments est automatisé, l’énergie étant fournie par des panneaux solaires. (Le Matin)