Les fixations de randonnée à ski «KingPin 10» et «KingPin13» de la saison 2017/2018 de Marker peuvent se casser et entraîner une chute du randonneur. Le bureau de prévention des accidents (bpa) et Marker rappellent ces éléments d'équipement.

Les clients peuvent ramener leurs fixations auprès du commerçant. Elles seront réparées gratuitement, indique vendredi le bpa. (ats/nxp)