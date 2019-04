Un petit coup de stress ou un manque de tonus à l'heure où les pharmacies sont fermées? Pas de panique! Bientôt, les Suisses devraient pouvoir trouver des fleurs de Bach, vitamines et autres compléments alimentaires dans les distributeurs Selecta situés dans les espaces publics.

La firme suisse, qui distribue principalement des boissons et des snacks, se lance dans un nouveau champ d'activité et se dotera bientôt de produits de beauté et de santé, comme le relèvent nos confrères du journal Bilan.

La première «ApoBox», fruit de la collaboration avec le pharmacien en ligne Zur Rose, prendra place à Kirchberg, dans le canton de Berne. D'ici fin mai, elles fleuriront dans les gares de Brigue, Sursee, Zollikofen, Worblaufen, Berthoud, Brugg, Lenzbourg, Wetzikon et Dietikon.

Il s'agira d'abord d'une phase pilote. Pas facile en effet de prédire si les Suisses auront un besoin pressant de consommer des fleurs de Bach, compléments alimentaires ou produits d'hygiène buccale qui justifierait une telle offre. (Le Matin)