La glace à la vanille est traditionnellement composée de quelques ingrédients simples: du lait frais, de la crème, des jaunes d’œufs, du sucre et de la vanille. Mais de nombreuses glaces achetées en magasin ne possèdent pas les ingrédients de bases.

Le site anglais Which a enquêté sur des marques populaires comme Häagen-Dazs, Carte D'Or, Ben & Jerry's et Wall's. Sur les 24 examinées, cinq ne contenait ni crème, ni lait, ni vanille et au moins un des trois ingrédients de base manquait dans sept glaces. Seulement la moitié des produits mis à l'enquête contenait les trois ingrédients clés.

Sans lait, ni crème, ni vanille

Les cinq glaces sans trace de lait frais, de crème ou de vanille sont Asda, Ms Molly, Morrisons, Tesco et Wall.

Les glaces où il manque certains ingrédients clés

Sept des glaces ne possèdent pas au moins l'un des principaux ingrédients recherchés. Carte D'Or, par exemple, ne contient ni crème fraîche, ni lait. La glace «Soft Scoop Cornish Vanilla Ice Cream» de la marque Asda ne possède quant à elle pas de vanille.

Les glaces au lait frais, crème et vanille

Parmis les 12 crèmes glacées qui contiennent tous les ingrédients traditionnels, nous avons Movenpick, Green % Blacks, Ben & Jerry's. Le site Which relève que la glace la plus authentique est celle de la marque Häagen-Dazs, qui contient exclusivement de la crème fraiche (39%), du lait écrémé concentré, du sucre, du jaune d’œuf et des extraits de vanille.

De l'huile de palme pour rendre la texture onctueuse

Si les glaces à la vanille ne contiennent pas un ou plusieurs ingrédients traditionnels, que contiennent-elles à la place? La crème et le lait sont souvent remplacés par du lait écrémé en poudre partiellement reconstitué et, dans certains cas, des protéines de lactosérum. Le lactosérum, également appelé petit-lait ou sérum, est la partie liquide issue de la coagulation du lait. Composé d'environ 94 % d'eau, de sucre (le lactose), de protéines et de très peu de matières grasses, il a longtemps été considéré comme un déchet. La vanille, quant à elle est souvent remplacée par un arôme artificiel. Pour rendre la texture de la glace lisse et onctueuse, les fabricants ont recours aux graisses végétales telles que l'huile de palme, de palmiste et l'huile de coco.

De l'air dans la glace à la vanille

En Suisse, la Fédération romande des consommateurs avait scruté, en 2015, les étiquettes de 13 glaces vendues en grandes surfaces. Elle avait constaté que les fabricants n'y allaient pas de main morte avec l'ajout d'arômes, de colorants et de faux grains de vanille et que certains produit pouvaient contenir jusqu'à 56 % d'air, soit plus que la limite légale. Autant d’artifices dont on se passerait purement et simplement, et qui nous pousserait presque à fabriquer nos propres glaces.

Pour faire sa glace soi-même: (Le Matin)