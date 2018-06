BACOL AG rappelle certaines longes de via ferrata de la marque «Skylotec» équipées de mousquetons «Skysafe». Les valeurs de rupture des mousquetons étant trop diffuses, il existe un risque d'accident.

Le rappel de produit concerne six longes (L-0672, L-0612, L-0039, L-0056, L-0156, L-0673). Les clients possédant un des produits concernés sont priés de ne plus l'utiliser et de contacter BACOL AG.

Les longes seront soumises gratuitement à un contrôle de sécurité. Et les mousquetons non-conformes seront remplacés. Pour certains modèles, l'absorbeur d'énergie sera en outre actualisé selon la norme. (ats/nxp)