La polémique n'en finit pas autour des salaires des médecins depuis le coup de gueule fin janvier d'Alain Berset. Le conseiller fédéral en charge de la santé avait jugé inacceptable que certains spécialistes puissent gagner plus de 1 million de francs par an. «Qui peut justifier un tel salaire sur le dos des gens qui paient des primes?», avait-il souligné. Mercredi, l'émission «Rundschau» de la télévision alémanique a remis la compresse.

Selon son enquête, la majorité des quelque 1000 médecins-chefs qui travaillent dans les hôpitaux gagnent entre 350'000 et 1,5 million de francs brut par an. Leur salaire moyen est de 1 million de francs par année. Et près de 250, soit le quart d'entre eux, touchent jusqu'à 2,5 millions de francs. En tête, les radiologues, les cardiologues et les gastroentérologues.

Des chiffres qu'a contestés mercredi soir au 19h30 de la RTS Philippe Morel, médecin-chef au service de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Selon lui, il s'agit d'«accusations mensongères». Car les médecins qui gagnent le plus sont ceux qui travaillent dans des cliniques privées. Et ils opèrent des patients qui ont une assurance complémentaire. Les frais de cette assurance n'imputent donc pas la LAMal, a-t-il expliqué.

Philippe Morel en a profité pour dévoiler l'ensemble de ses revenus qui représentent un peu plus de 670'000 francs par année. Un salaire constitué de trois parties: le salaire hospitalier, l'académique et celui qui provient des patients privés au bénéfice d'une assurance complémentaire. Selon lui, la part payée par l'assurance de base est de 40%.

(nxp)