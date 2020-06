La Suisse répond à une demande du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Les militaires suisses contribueront à mettre en place auprès des missions de paix de l'ONU un système d'information développé au Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).

La décision du Conseil fédéral permet à l'armée de mettre à disposition jusqu'à quatre militaires pour l'engagement relatif à la promotion de la paix à Genève. Cette représentation doit permettre à l'armée de profiter de l'expérience acquise par les militaires sur place et de renforcer le rôle qu'occupe le canton de Genève dans les missions pour la paix.

L'armée suisse soutient l'ONU dans sa mission de promotion de la paix depuis plus de 30 ans. Il y a actuellement 36 militaires déployés dans six différentes missions de l'ONU. Depuis 2014, des officiers suisses travaillent également au sein du siège des Nations unies à New York et, depuis 2016, à celui de l'OSCE à Vienne. (ats/Le Matin)