Des petits groupes d'activistes du mouvement Extinction Rebellion se sont donné rendez-vous ce lundi aux alentours de 7 h 30 à différents endroits de Lausanne. But de l'opération? Secret défense. C'est finalement vers le parking P+R de Vennes qu'une cinquantaine de militants convergent aux alentours de 8h, prenant place à bord d'un bus affrété par l'organisation. La destination est encore inconnue pour la plupart. L'autocar s'engage sur l'autoroute vers l'Ouest.

Au détour d'une feuille mal rangée par une porte-parole, l'objectif du jour filtre pour une ou deux personnes. C'est le siège de Cargill, à Genève, qui est visé. Une société employant plus de 400 personnes notamment active dans le commerce des céréales et du transport maritime.

La Suisse comme «plaque tournante»

Extinction Rebellion reproche à Cargill son opacité et ses opérations qui auraient «un impact environnemental néfaste énorme». La porte-parole du mouvement confie en chuchotant: «Le but de l'opération est de mettre en lumière cette opacité, notamment concernant la déforestation en Indonésie. On ne le sait que trop peu en Suisse, mais notre pays est une plaque tournante du négoce de matières premières, dont l'extraction est extrêmement polluante.»

À 25 km de Genève, le bus se retrouve ralenti par les bouchons. Marie, 22 ans, militante d'Extinction Rebellion depuis septembre 2019, est contente de participer à l'action et d'aller au-delà des petits gestes quotidiens. «La désobéissance civile permettra une prise de conscience, de faire bouger les choses au niveau de l'État, même si cela peut paraître trop brutal pour certains.»

Actions simultanées

L'occupation des locaux du géant de l'agroalimentaire a débuté aux alentours de 9h30, suivie d'une première intervention de la police.

Visiblement, d'autres actions ailleurs en Romandie sont prévue simultanément. Sur Twitter, Extinction Rebellion indique ainsi bloquer l'entreprise de fret pétrolier IFCHOR, à Lausanne.

Nous bloquons l'entreprise de fret pétrolier @IfchorGroup à #Lausanne. L'industrie maritime en 5e position des secteurs les plus polluants au monde - responsable de l'écocide que nous vivons.#ExtinctionRebellion #ClimateCrisis pic.twitter.com/18k4dr0C67 — Extinction Rebellion Lausanne (@xrlausanne) February 17, 2020

Sébastien Anex/J.Z