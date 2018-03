L'antenne suisse de l'association 269 Libération animale a pénétré la nuit passée aux abattoirs de la commune de Rolle, sur la Côte vaudoise. Des militants ont emporté avec eux 18 cabris, et les auraient remis à diverses «familles d'accueil». L'association d'activistes antispécistes revendique cela sur des réseaux sociaux, «une action directe à visage découvert pour la première fois en Suisse pour illustrer la détermination d'un mouvement politique».

Hasard du calendrier ou agissements coordonnés afin de faire diversion? Au petit matin, une manifestation d'une trentaine d'antispécistes s'est déroulée sur la place du village d'Aubonne (VD), où des sons d'animaux en abattoir étaient diffusés. La police vaudoise est intervenue pour «manifestation non autorisée», peu avant 5h, à Aubonne et a emmené une trentaine d'individus dans ses locaux pour identification et contrôles.

La police cantonale confirme l'intrusion nocturne et le vol des animaux et annonce qu'une plaine pénale a été déposée.