A un peu plus de cent jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Lausanne 2020, le compte à rebours a commencé pour les organisateurs. Une manifestation symbolique a réuni près de 3000 élèves vaudois et un parterre d'invités jeudi à Lausanne.

Hymne olympique, flamme, discours, chorégraphie et nombreux drapeaux sous le regard du président du CIO Thomas Bach, des conseillers d'Etat vaudois Cesla Amarelle et Philippe Leuba et du syndic de Lausanne Grégoire Junod réunis au stade Pierre-de-Coubertin: les organisateurs ont marqué l'implication des communes et des écoles dans les JOJ, agendés du 9 au 22 janvier.

Un drapeau dans chaque commune

Plus de 600 élèves ont porté, deux par deux, les drapeaux des 306 communes vaudoises - sur les 309 du canton - qui avaient répondu à l'appel des organisateurs. Ces écoliers se sont ensuite regroupés pour former l'image du territoire cantonal. Ils devaient ensuite ramener dans leurs villes et villages respectifs un drapeau de Lausanne 2020.

Au stade, 2020 élèves provenant de 17 établissements scolaires ont célébré les sports d'hiver au travers d'une chorégraphie sur une musique créée par leurs enseignants. 184 élèves complétaient le tableau en portant les drapeaux des régions, cantons et pays impliqués.

A Lausanne et ailleurs

Pour rappel, les compétitions se tiendront à Lausanne, la Vallée de Joux, Leysin, Les Diablerets et Villars, mais aussi hors du canton à St-Moritz (GR), Champéry (VS) et les Tuffes dans le Jura français. Quelque 1880 athlètes de 15 à 18 ans y participeront.

Les écoles vaudoises sont invitées à participer activement à ces JOJ. Les classes peuvent assister à une compétition: pour elles, les transports et l'entrée seront gratuits. Les enseignants pourront préparer cette visite avec des activités pédagogiques sur les enjeux de l'olympisme et des sports d'hiver. Des ateliers pour les classes seront proposés sur les sites de compétition. (ats/nxp)