La police cantonale valaisanne n'aura pas mis un radar pour rien, mardi 3 septembre dernier sur la route du col du Grimsel. Vers 11 h 20, entre Gletsch et le col, venant depuis l'Italie, quatre motards britanniques sont passés à tombeau ouvert devant l'appareil. Le plus rapide a été flashé à une vitesse brute de 151 km/h, un deuxième à 142 km/h et un troisième à 107 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Le quatrième a peut-être vu les flashes.

La police indique que la plus grave infraction constitue un délit de chauffard. Les motocyclistes ont été dénoncés au ministère public valaisan et ont dû déjà payer une garantie d'amende.