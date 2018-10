Avec les chaleurs estivales de septembre et les douceurs d'octobre, la saison des moustiques jouent les prolongations. D'habitude, avec l'arrivée de l'automne, les suceurs de sang tirent leur révérence, mais pas cette année, selon un article du «Parisien». Les mamans moustiques continuent de pondre entre 60 à 150 œufs en quinze jours, de quoi lancer des nouvelles générations, qui pourraient nous piquer jusqu'en décembre! Pour en savoir plus, des français ont créé le site Vigilances moustiques, qui indique la persistance et la vitalité de l'ennemi dans les différents coins de France et par comparaison en Suisse sous les mêmes latitudes. A l'instar du plan Vigipirate, il faudra bientôt actionner un plan Vigimoustique pour être tranquille sur les terrasses à Noël.

Eric Felley

Oxodégradable ? Une belle biosupercherie!

«J'espère qu'un jour il y aura un tribunal pour ces industriels qui nous ont menti.» C'est par ces mots que la conseillère nationale Isabelle Chevalley (VL/VD) termine sa vidéo consacrée au sac «oxodégradable». L'écologiste vaudoise a décidé de mener une campagne contre ce qu'elle considère être une supercherie criminelle. Présentés comme une nouvelle génération de sacs respectueux de l'environnement, ces sacs sont en réalité fabriqués avec du plastique, auquel les fabricants ajoutent une molécule censée les dégrader à la lumière et à la chaleur. Isabelle Chevalley a voulu en avoir le cœur net. Elle a donc conservé un exemplaire dans les conditions requises. Après deux ans, elle l'a repris et là, le sac s'est démonté en petits morceaux de plastique. Résultat au lieu d'avoir un sac dans la nature, ce sont des milliers de petits morceaux qui sont disséminés. Encore une fois, on n'arrête pas le progrès.

Eric Felley

Du grand art

Emmanuel Macron bientôt chez Sotheby's pour la postérité

Il n'y aura pas de survivante

EF

Un plat très plat

D’origine gabonaise, la cheffe Anto Cocagne défend la cuisine africaine dans «L’Obs» Mais elle a eu une formule un brin malheureuse: «Il y a beaucoup de clichés autour de la cuisine africaine. On la dit trop grasse, trop sucrée, trop épicée, pas assez subtile… Je cherche à démontrer que c’est tout le contraire!» Or tout le contraire, au pied de la lettre, c’est un truc maigre, pas assez sucré, pas assez épicé et tellement subtil que les papilles passent à travers. Bref: du tofu.

Renaud Michiels

La Suisse est chaud-bouillante

En Suisse, on fait tout mieux que les autres. Même le réchauffement climatique, on s'y précipite deux fois plus vite que tout le monde. Chauds, on est chauds! A nous les palmiers et les ananas. Adieu le chasselas... Ben oui, il va faire trop chaud pour lui si ça continue. On fait moins le mariole, maintenant. Alors, prêt à faire quelques efforts pour mettre la pédale à CO2 douce?

Michel Pralong

(Le Matin)