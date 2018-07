Depuis avril dernier, quatre institutions et autorités ont changé leurs identités visuelles respectives. Différents styles, différents messages et divers budgets: jamais anodin, l’exercice est souvent critiqué.

Mais qu’en pensent des professionnels des arts visuels de Suisse romande? «Le Matin» vous propose un décryptage avec Pierre-Alain Giesser, professeur à la Haute École d’art et de design de Genève (responsable de la communication visuelle), et Federica Martini, historienne de l’art, curatrice et enseignante à l’École cantonale d’art du Valais. Nous leur avons soumis ces nouvelles identités visuelles. «De manière générale, nous nous trouvons dans une période où l’affirmation seule d’une typographie ou d’un signe graphique ne satisfait plus les commanditaires», constate d’emblée Pierre-Alain Giesser.

Des analyses à découvrir dans la galerie ci-dessus.

(Le Matin)