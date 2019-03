Ne mettez pas une Rainette verte dans un bocal avec une échelle pour prédire la météo. Cette petite grenouille arboricole est menacée d’extinction en Suisse. Mais grâce à la ténacité de la Fondation des marais de Damphreux, dans le Jura, les étangs des Coeudres et celui de Pratchie, abritent actuellement une belle population, au moins une centaine de mâles «chanteurs» en période de reproduction.

«Contrairement à d’autres batraciens, explique Philippe Bassin, biologiste et président de la fondation, la Rainette verte se reproduit surtout dans des plans d’eau temporaires qui s’assèchent à la belle saison. Ainsi, elle évite que ses œufs et larves soient mangés par des prédateurs (gros insectes aquatiques et poissons). Mais ce type de plan d’eau, autrefois très nombreux, a considérablement diminué depuis le XIXe siècle à cause notamment des drainages et des corrections de rivières.»

Pour permettre à la Rainette verte de se reproduire, des plans d’eau artificiels ont été réaménagés de 2007 à 2018 dans les marais de Damphreux qui ne comptent pas moins de neuf espèces d’amphibiens. Bien sûr, cette abondance de batraciens et d'autres petits animaux aquatiques n’a pas échappé à leurs prédateurs comme les Hérons cendrés, Grandes Aigrettes, Cigognes blanches et noires de passage ou sédentaires – trois à quatre couples de Cigognes blanches sont installés dans les environs du marais en période de reproduction – ils savent qu’à Damphreux la table est mise. «Actuellement, poursuit le biologiste, le site abrite de nombreuses Grandes Aigrettes en hivernage. On peut les admirer, sans déranger, depuis les deux cabanes d’observation installées à proximité des étangs des Coeudres.»

Les étangs et marais de Damphreux ont aussi permis à de nombreux insectes de se développer. Des mammifères, comme la Souris des moissons ou encore l'Hermine sont aussi présentes sur le site. Ces espèces rares témoignent à leur façon d’une diversité alimentaire adéquate et d’un milieu naturel favorable.

Des étangs et marais revitalisés grâce à la Loro

Si le site du bas-marais d'importance nationale de Pratchie n’est pas ouvert au public, celui des Coeudres, grâce à un «concept visiteur», permet à tout un chacun de se familiariser avec l'avifaune des marais. «La Loterie Romande, précise Philippe Bassin, a considérablement participé aux frais de construction des cabanes d’observation et son soutien a aussi été déterminant tout au long du processus de revitalisation des étangs et marais.»

