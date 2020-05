Des ossements humains et des vêtements décomposés ont été découverts le 1er mai dernier dans un pierrier accessible non sans peine par un sentier, à La Neuveville (BE). L'information révélée mercredi par «TeleBielingue» a été confirmée par la police cantonale bernoise. Le cadavre a reposé longtemps à l'abri des regards, jusqu'à sa découverte par un passant.

À première vue, le cadavre est resté à cet endroit entre dix et vingt ans. Des investigations sont menées à l’Institut médico-légal de Berne. Aucun indice n'a conduit les enquêteurs sur une piste criminelle. Les avis de disparitions sont passés au crible.

À demi-mot

La population de La Neuveville ignore l'identité du cadavre retrouvé à proximité d'un vignoble, dans un secteur enroché, ce qui n'empêche pas quelques spéculations. La disparition d'une femme est ainsi évoquée à demi-mot.

La chute d'une promeneuse ou d'un promeneur est une hypothèse plausible dans un secteur apprécié ici et là pour l'escalade. Ce qui importe pour le maire Roland Matti, «c'est que l'affaire ne soit pas criminelle» et «qu'à la rumeur ne s'ajoute pas la suspicion».

Vincent Donzé