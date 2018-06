Deux banques alémaniques testent des écrans publicitaires intelligents, révèle «Schweiz am Wochenende». Ces panneaux, à l’essai chez Raiffeisen et à la Banque Cantonale de Zurich (ZKB), sont dotés de caméras qui analysent le sexe et les mouvements des clients, pour leur proposer des annonces ciblées.

Dans la succursale de la ZKB, si un client est jeune, on lui montrera une pub pour Twint. Les plus âgés se verront proposer un plan de prévoyance ou des conseils en matière de succession. Les enfants ont droit à la mascotte de la banque. Chez Raiffeisen, la technologie a été utilisée dans un quiz dont les questions s’adaptent au candidat. Les deux systèmes ont été développés par la start-up saint-galloise Advertima, également en pourparlers avec l’aéroport de Zurich.

Légalité en question

«Les visages ne sont ni photographiés ni enregistrés», assure un porte-parole de la ZKB. Les caméras ne sont donc pas signalées, et aucun client ne les a encore remarquées. Des experts ont confirmé la légalité de la démarche, assure le directeur d’Advertima. Le préposé fédéral à la protection des données ne s’est pas encore penché sur la question.

Mais son porte-parole met en garde: «Si la reconnaissance faciale est utilisée à des fins publicitaires, les passants doivent être informés et en mesure de donner leur consentement.» (Le Matin)