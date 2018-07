Les vacances d'une Bernoise de 40 ans ont vraiment très mal commencé, écrit jeudi 20 Minuten. La quadragénaire et sa famille étaient censées décoller mardi à 16h de Bâle pour rejoindre Londres. «Ça aurait été le premier vol pour nos enfants», raconte-t-elle au quotidien alémanique.

La mère de famille explique que les ennuis ont commencé avec un léger retard annoncé pour leur vol. «Mais au fur et à mesure, on nous a annoncé via haut-parleurs des retards toujours plus importants.» Après avoir patienté à l'aéroport pendant 7 longues heures, on leur a finalement signifié que le vol pour Londres était définitivement annulé. «On a vraiment eu l'impression qu'on se moquait de nous», s'énerve la quadragénaire.

Pas de réponse de Ryanair

Vivienne Gaskell, porte-parole de l'Euroairport Bâle-Mulhouse, explique: «L'avion aurait dû atterrir à Bâle à 15h45 et repartir une demi-heure plus tard. Mais l'arrivée de l'appareil a été sans cesse retardée pour des raisons inconnues. Le vol a dû être annulé.» Selon elle, l'avion aurait finalement pu se poser mercredi à 00h30, soit une demi-heure trop tard: «A l'Euroairport, les atterrissages sont tolérés jusqu'à minuit. Ryanair a déposé une demande d'autorisation spéciale, mais celle-ci a été refusée en raison du réglement en vigueur.»

La porte-parole de l'aéroport ajoute que les voyageurs concernés, soit environ 160 personnes, ont été pris en charge durant le temps d'attente à l'aéroport. «Après l'annonce du vol annulé, les passagers sont soit rentrés à la maison soit ont-ils dormi une nuit à l'hôtel. Ryanair a organisé pour eux un vol de remplacement mercredi. Environ 100 personnes ont embarqué à bord de ce vol.»

Toutes les tentatives pour joindre Ryanair sont restées vaines.

(Le Matin)