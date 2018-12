Les quinze bulletins dont cinq numéros et celui de la chance ont été cochés rapportent chacun à peine plus de 8300 francs. Personne n'a trouvé les sept ni les six bons numéros.

Conséquence: la cagnotte continue de croître, pour atteindre 29,2 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué. Samedi, il fallait cocher 3, 15, 29, 31, 32 et 38. Le numéro chance était le 4 et le rePLAY le 07. Le joker était le 675052. (ats/nxp)