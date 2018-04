Les arbres, les fleurs – la verdure quoi – disparaissent chaque jour un peu plus sous le béton, dans les villes. Ce qui n’est pas sans conséquence: augmentation des températures, de la pollution, perte de la biodiversité, dégradation de la qualité de vie. L’alternative? Redonner vie à la végétation, là-haut, sur le béton!

Si de plus en plus d’initiatives vont dans ce sens – en réponse à l’urbanisation –, il y a encore beaucoup à faire, et à tous les échelons (particuliers, politiques, milieux de la construction). D’où une campagne, soutenue par un guide, lancée ces jours par BirdLife Suisse pour promouvoir des toits et des façades richement végétalisés. «Les toits et façades végétalisés renvoient nettement moins de chaleur que les surfaces nues», assure François Turrian, directeur romand de l’association. En clair, jusqu’à 50% de moins. La végétation des toits retient par ailleurs l’eau, puis l’évapore, ce qui est un facteur supplémentaire de refroidissement de l’air ambiant.

La référence bâloise

En Suisse, Bâle fait office de précurseur dans le domaine, puisque tout nouveau bâtiment à toit plat doit obligatoirement être végétalisé. «C’est devenu une véritable ville verte en hauteur, avec des couloirs de végétation qui vont d’un toit à l’autre, ce qui, en plus des aspects climatiques, apporte une plus value très intéressante en termes de biodiversité.»

En Suisse romande, des efforts sont également faits, notamment à Genève et à Lausanne, même si François Turrian souligne: «Les villes vont devoir s’engager plus concrètement contre le réchauffement climatique, en instaurant des lois, en augmentant les subventions. Sinon, elles deviendront invivables.»

D’autant que si l’on veut favoriser la biodiversité, toutes les couvertures vertes ne se valent pas. «Aujourd’hui, on voit très souvent des végétalisations clairsemées, avec peu de substrats, relève encore François Turrian. Ce sont les plus pauvres en espèces.» En revanche, dès 20 cm de substrat, des prairies fleuries peuvent croître. Avec un peu plus encore, on peut créer de vrais parcs en hauteur, avec des haies et des petits arbres qui, en prime, peuvent servir de zone de délassement. «Nous demandons donc que les toits fortement végétalisés, ainsi que les façades et les cours intérieurs végétalisées fassent à l’avenir partie intégrante de tout règlement de construction.»

Si l’on peut sans peine verdir les nouvelles constructions, il est également possible d’intervenir sur des bâtiments déjà existants. Y compris pour les particuliers. «Il faut bien sûr s’assurer au préalable que la toiture soit capable de supporter une charge supplémentaire. Cela étant, on dispose aujourd’hui de substrats, très peu lourds, qui permettent de végétaliser à peu près n’importe quel toit, y compris avec une légère pente», assure Sébastien Polli, ingénieur agronome et horticulteur, qui a créé, à Genève, l’entreprise AlphaGreen, spécialisée dans la création et l’entretien de toitures et façades végétalisées, tout en privilégiant les substrats locaux.

Ces couvertures écolos sont également intéressantes au niveau de l’étanchéité des bâtiments. «La toiture va moins bouger, par conséquent il y aura moins de problèmes», ajoute le spécialiste. (Le Matin)