actif-trafiC et PRO VELO Région Lausanne ont remis ce vendredi 23 mars quatre prix pour accélérer la création d’infrastructures de qualité pour la mobilité douce dans l’agglomération lausannoise.

«Rustine d’or», «Soulier d’or», «Pneu crevé» et «Sandale trouée» visent à récompenser des aménagements piéton et vélo exemplaires, à signaler les erreurs à éviter et à dénoncer l’inaction.

«La Rustine d’or»

«La Rustine d’or» a été attribuée à la Ville de Lausanne pour sa campagne de contresens cyclables dans le quartier de l’avenue de France.

«Le Soulier d’or»

«Le Soulier d’or» a également récompensé la Ville de Lausanne pour la passerelle et la promenade de la Sallaz.

«la Sandale trouée»

La Ville reçoit par contre «la Sandale trouée» pour le manque de convivialité de la place du Tunnel, ses peux piétons interminables et un projet de réaménagement tardant à être satisfaisant.

«Le Pneu crevé»

«Le Pneu crevé» est attribué conjointement à l’Etat de Vaud, à la Commune d’Ecublens et à la Confédération pour l’hostilité de la route de la Pierre au trafic cycliste et l’incohérence de ses aménagements. (Le Matin)