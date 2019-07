Il ne s'agit pas de protéger la construction du chemin de fer vers l'Ouest contre les menaces d'un actionnaire véreux des diligences qui voit dans l'arrivée du train la fin de ses affaires, comme dans «Des rails sur la prairie», neuvième album de Lucky Luke, ainsi résumé de Wikipédia.

Non. En 2019, dans le vallon de St-Imier, non seulement les CFF ne redoutent pas les transporteurs routiers, mais les Transports publics neuchâtelois sont leurs alliés, eux qui transportent les passagers entre La Chaux-de-Fonds et Sonceboz pendant les six semaines que durent le chantier ferroviaire.

La renouvellement des rails bat son plein entre Renan et St-Imier, un tronçon que «Le Matin» a parcouru à pied sur le ballast, mercredi. Pour les ouvriers, il s'agit d'égrainer des traverses, puis d'y poser des rails de 108 mètres disposés sur les bas-côté.

648 mètres par jour

Ce sont 6,5 kilomètres de rails qui sont ainsi remplacés sur la ligne Bienne – La Chaux-de-Fonds, à la vitesse de 648 mètres par jour. Budget: 20 millions de francs. Le ballast évacué a été trié par criblage, afin de récupérer les anciens cailloux assez gros pour être mélangés aux nouveaux.

Tandis que 200 ouvriers se relaient en deux équipes, de 5 heures à 22 heures, le transport des voyageurs s'effectue en bus jusqu'au 19 août, entre Sonceboz (BE) et La Chaux-de-Fonds (BE).