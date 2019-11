Quatre tremblements de terre ont secoué le Valais central dans la nuit de lundi à mardi à environ 8 kilomètres au sud-est du col du Sanetsch. L'épicentre se trouvait vers des sommets à la frontière entre les cantons de Berne et du Valais. Des dizaines de personnes ont été réveillées par les secousses.

Un premier séisme de magnitude 3,3 a eu lieu à 01h54 à une profondeur de 5,3 kilomètres, selon le service sismologique suisse de l'EPFZ (SED). Deux heure et demie plus tard, une seconde secousse, aussi de 3,3, s'est produite à 04h36 à une profondeur de 4,7 kilomètres. L'épicentre se trouvait vers le sommet du Wildhorn, à environ 8 kilomètres au sud-est du col du Sanetsch.

Deux nouvelles secousses ont été signalées en fin de nuit: l'une de 2,7 à 06h55, près d'Arpelistock, un autre sommet situé à la frontière entre les cantons du Valais et de Berne. Et une quatrième de 3,1, au même endroit, à 07h00. Les deux derniers séismes ont également probablement été ressentis mais ne devraient pas provoquer de dégâts, selon la même source.

Ça a bien tremblé en #Valais cette nuit. Et plutôt deux fois qu'une. Pourtant la magnitude dépassait à peine les 3 sur l'échelle de Richter. On n'ose pas imaginer ce que sera le "Big One" qui doit arriver sans prochaines années... #Séisme pic.twitter.com/bwTHiaslwL