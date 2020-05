«Comment valoriser le contenu de confiance des médias, partager les bonnes pratiques sur la résilience organisationnelle des PME, aider l'hôtellerie et la restauration à la mise en place de normes d'hygiène et de sécurité, synthétiser les travaux et données scientifiques sur le COVID-19 ou encore utiliser les nouvelles technologies afin d'améliorer le vécu du confinement pour les seniors?», telles sont quelques-unes des questions qui occupent plusieurs équipes de spécialistes de la HES-SO Valais-Wallis.

Une application dédiée au déconfinement

Quinze projets à court terme visent à aider les professionnels de la santé (personnel infirmier, physio) les patrons de PME et d'entreprises, les personnes à risque et aux besoins spéciaux, mais aussi les services publics. Ils fourniront des résultats entre juin et fin août, souligne lundi l'institution dans un communiqué qui avait créé en avril un fonds d'impulsion à hauteur de 300 000 francs pour soutenir ces initiatives.

Ces projets vont des capsules vidéo abordant différents thèmes en lien avec la vie en confinement à la création d'une bibliothèque sonore du Valais lors du déconfinement progressif, en passant par une application - Divoc - qui fait sonner votre téléphone chaque fois que la distance entre les personnes est inférieure à 2m.

Analyse des impacts

Les projets à moyen terme se dérouleront sur 6 mois à une année. Ils ont pour but d?examiner les impacts du Covid-19 sur le développement socio-économique régional du canton du Valais.

Différentes thématiques sont abordées: rôle des données pour le tourisme dans la gestion de crise, effets du coronavirus sur les acteurs de la culture, liens intergénérationnels et solidarité en temps de crise, nouvelles formes d'organisation (télétravail), rôle de la presse, base de données numériques médicales, bonnes pratiques des entreprises. (ats/Le Matin)