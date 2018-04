La fondation d'utilité publique Apollo, présidée par le municipal veveysan Lionel Girardin, fait l'objet de graves suspicions, révèle 20 minutes. Le Contrôle cantonal des finances a été prié de mener un audit qui aura lieu entre fin avril et début mai.

La fondation Appolo, qui s'attache à loger les plus démunis, est subventionnée par le canton (près d'un million de francs) et plusieurs communes (dont Vevey). Elle est soupçonnée de ne pas respecter les directives cantonales pour les fondations d'utilité publique qui ne doivent ni poursuivre une activité lucrative ni donner du travail aux proches des membres du Conseil de fondation. Des prestations assurées par des proches de Lionel Girardin (son frère et sa femme) et par une société lui appartenant seront au cœur de l'enquête,

«Il semble y avoir de potentiels conflits d'intérêts, dont au moins deux ont été reconnus», estime le conseiller d'Etat vaudois Pierre-Yves Maillard. Les conséquences pour la fondation et son président dépendront des résultats de l'audit. Des suites pénales ne sont pas exclues.

Pour sa part, 24 heures précise que Lionel Girardin, actuellement en arrêt maladie, démissionne de son poste de président de la Fondation Apollo soit «immédiatement» ou à la fin de l’audit. L’élu, qui invoque l'épuisement, annonce aussi au quotidien vaudois qu’il met un terme «à la plupart» de ses activités annexes pour se concentrer sur sa fonction de municipal. (Le Matin)