Doris Leuthard va bientôt quitter le Conseil fédéral. Peut-être va-t-elle annoncer sa décision durant cette session d’été. Cela pourrait provoquer une élection en septembre. Cette session d’été débute par des spéculations. Ce n’est peut-être pas un hasard si ce week-end elle a évoqué l’importance de la présence féminine au gouvernement. Si elle est remplacée par un homme, ce que beaucoup prédisent au PDC, sa collègue Simonetta Sommaruga se retrouvera seule. Certes, tout le monde attend Karin Keller-Sutter pour remplacer Johann Schneider-Ammann. Mais les surprises de dernière minute sont monnaie courante lors des élections fédérales. La mauvaise surprise serait qu’il n’y ait plus qu’une femme parmi les sept Sages pour un bon bout de temps. Ce matin, les sénateurs reprennent la loi sur l’égalité qu’ils avaient renvoyée en commission à la session de printemps. Leur attitude a suscité un tollé chez les femmes. Même si elles ne font qu’un tiers du Parlement, elles savent donner de la voix, comme la moitié de la société qu’elles représentent. Ne l’oublions pas. Les femmes sont-elles plus audacieuses, comme l’affirme Doris Leuthard? Une chose est certaine, elles ont une autre sensibilité sur les questions environnementales, sociales ou familiales. Là où les hommes ne tranchent que des questions économiques, elles intègrent ces paramètres qui font simplement le quotidien des gens. Doris Leuthard, qui n’a pas d’enfants, est devenue en quelque sorte une maman fédérale, qui craint de laisser ses enfants orphelins. Eric Felley

Durant quelques mois entre 2010 et 2011, les femmes ont été majoritaires au Conseil fédéral, quatre à trois. Dans un entretien publié dimanche, la conseillère fédérale Doris Leuthard se souvient de cette époque comme d’un moment privilégié: «Nous y avons pris des décisions plus audacieuses qu’avant ou après.»

Aujourd’hui, dans l’après, elles ne sont plus que deux, dont la socialiste Simonetta Sommaruga. À l’époque, le 25 mai 2011, avec Micheline Calmy-Rey et Eveline Widmer-Schlumpf, elles avaient annoncé la sortie de la Suisse du nucléaire. Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD) n’en a jamais douté: «J’ai toujours pensé que cette décision avait été l’affaire des quatre femmes. Si elles sont plus courageuses? Sans doute, en tout cas, les femmes doivent plus s’imposer pour exister en politique. Elles doivent être des top women…»

Plus courageuses

Pour sa consœur du Conseil des États Géraldine Savary (PS/VD): «Les femmes sont plus libres. Je remarque qu’elles profitent souvent dans l’histoire des périodes de changement. Elles ont une plus grande capacité à se projeter dans l’avenir que les hommes. Il ne faut pas oublier qu’elles ont dû lutter pour leurs propres droits.» Une autre décision courageuse avait été prise à l’époque, celle de prolonger le programme pour les crèches, qui est aujourd’hui combattu par un Conseil fédéral à majorité masculine…

La Valaisanne Géraldine Marchand-Balet (PDC/VS), présidente de Grimisuat, est moins catégorique: «Un exécutif est un collège. À la base, ce sont les personnalités qui importent, mais évidemment que c’est plus agréable si c’est équilibré avec des femmes. Je constate que les partis mettent des femmes sur les listes, mais après elles doivent jouer des coudes pour s’imposer. Il y a peu d’évolution.»

Du côté des hommes, Yves Nidegger (UDC/GE) tient à nuancer tout de même cette féerie féminine antinucléaire: «Sur le sujet, Doris Leuthard a tout de même fait une sacrée pirouette. Après Fukushima (ndlr: mars 2011), elle a changé sa position. Aujourd’hui on applaudit Fukushima Doris, mais avant on l’appelait Atom Doris… Est-ce de l’agilité ou du courage? Par ailleurs, je n’apprécie pas que l’on compare les sexes, qui seraient plus ou moins ceci, plus ou moins cela… On tombe dans le sexisme.»

Si même à l’UDC on se méfie de prêter le flanc à la critique antisexiste, c’est que le parti proposera bientôt une conseillère fédérale. C’est écrit et il y a même un nom qui circule. (Le Matin)