À la suite d’une visite au pénitencier de Thorberg (BE) l’an dernier, une délégation de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) dénonce le fait que des détenus y seraient entravés. Des prisonniers récalcitrants seraient confinés pieds et poings liés dans leur cellule, relate SonntagsBlick.

Les observateurs ont jugé que de telles méthodes sont aussi «inhumaines» que «disproportionnées», et ils ont recommandé à la direction de l’établissement de bien vouloir y renoncer. Selon Sandra Imhof, de la CNPT, «ce sont des pratiques d’un autre temps que nous ne jugeons absolument pas nécessaires. Cette pratique doit être abandonnée, et il faut essayer des méthodes plus douces.» Un avis que ne partage pas le directeur du pénitencier, Thomas Egger, cité par l’hebdomadaire alémanique: «Nous ne devons recourir à ces méthodes qu’une ou deux fois par an. Mais nous continuerons à appliquer ces mesures tant que nous les estimerons nécessaires à protéger les prévenus agités d’eux-mêmes.»

Ce n’est pas la première fois que Thorberg fait les gros titres: début 2016, une polémique avait déjà éclaté suite à l’installation d’anneaux en métal dans les cellules d’isolement, justement pour y attacher les prisonniers agités. Et, à l’époque déjà, la CNPT s’était indignée. (Le Matin)