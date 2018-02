La Confédération va acheter deux avions d'occasion à la Rega plutôt que d'en retaper un. La facture (13 millions) sera soumise au Parlement en 2019.

Le ministre de la défense Guy Parmelin avait déjà annoncé en mai son intention d'acheter deux avions de type Bombardier CL604 à la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega. Il préfère cette option à celle de travaux pour maintenir en état le Beech 1900D que possède actuellement le Service de transport aérien de la Confédération.

Meilleure solution

Le Beech 1900D nécessiterait, fin 2018, l'investissement de deux à trois millions de francs pour la modernisation de son avionique et de sa cabine. Cette opération deviendrait superflue en cas d'achat des deux avions d'occasion de la Rega et le Beech 1900D pourrait être vendu. Les recettes seraient versées à la caisse générale de la Confédération.

Autre avantage de l'achat des avions de la Rega, Berne pourrait renoncer à de coûteuses locations pour répondre aux besoins. La Confédération dispose actuellement de deux avions à réaction, qui sont notamment à la disposition du Conseil fédéral. Deux autres avions peuvent être utilisés pour transporter des personnes ou du matériel.

Mais les capacités manquent, notamment pour la Swisscoy, pour les actions d'aide humanitaire et d'urgence, pour l'évacuation et le rapatriement de citoyens suisses, pour le renvoi de migrants et pour les transports de blessés. Pour l'instant, les avions de la Confédération ne peuvent assurer qu'une faible part de ces vols.

De plus, les CL604 pourraient être utilisés avec plus de souplesse, d'efficacité et de stabilité dans un périmètre plus large. Le Beech 1900D ne peut parcourir plus de 2200 kilomètres sans escale.

Prêts en 2019

Les deux jets de la Rega peuvent transporter de 13 à 18 passagers ou des objets pouvant mesurer deux mètres de long et peser jusqu'à 400 kilos. Leur autonomie de vol est de 6500 kilomètres.

Affichant seize ans au compteur, ils seront repeints et reconfigurés avant leur achat. L'avionique, l'équipement de cabine et les sièges seront adaptés. Les avions, qui pourront être utilisés jusqu'en 2031, seront prêts en 2019.

Le crédit de 13 millions de francs sera soumis au Parlement dans le cadre du budget ordinaire. Guy Parmelin avait d'abord songé à passer par le programme d'armement.

Les deux avions de la Rega étant destinés essentiellement à des besoins civils, ils peuvent être acquis, à l'instar des autres avions du service de transport aérien de la Confédération, au moyen d'un crédit d?investissement. (ats/nxp)