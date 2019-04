Un père et son jeune fils ont été blessés dans l'incendie d'un chalet à Troistorrents (VS) dans la nuit de samedi à dimanche. L'habitation ainsi qu'une voiture parquée à proximité ont été complètement détruites, a annoncé la police valaisanne dimanche.

L'incendie s'est déclaré peu avant 02h00. C'est une tierce personne qui a alerté la police. Vingt-cinq hommes du Centre de secours incendie (CSI) de Val-d'Illiez sont rapidement intervenus.

Malgré leurs efforts et les moyens engagés, le chalet et un véhicule ont été entièrement ravagés. Les deux occupants sont parvenus à sortir de la bâtisse à temps. Ils ont été pris en charge par les secouristes et acheminés au CHUV à Lausanne.

Il s'agit d'un Valaisan de 43 ans qui souffre de brûlures et de son fils âgé de 3 ans, qui a été incommodé par la fumée. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les causes du sinistre. (ATS/nxp)