Les deux gagnants de la loterie ce samedi empochent 500'000 francs, ans deviner le numéro «chance», le 4. Ils ont coché les six bons numéros 5, 12, 21, 29, 32 et 35. Le «rePLAY» est le 08 et le Joker 093823.

Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 15,2 millions de francs, écrit la Loterie romande. (ats/nxp)