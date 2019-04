Deux collisions ont fait deux blessés graves en moins de trois heures vendredi après-midi en ville de Lucerne. Elles ont mis aux prises dans les deux cas une voiture, une fois contre une moto et l'autre face à une trottinette électrique. Les blessés sont les conducteurs de ces deux dernières. Les automobilistes s'en sortent indemnes.

Les circonstances des deux accidents ne sont pas encore claires, d'où des appels à témoins de la police cantonale. Les dégâts atteignent près de 12'000 francs dans le premier cas, et guère plus de 400 dans le second, a indiqué samedi la police municipale. (ats/nxp)