Deux femmes ont été tuées lundi dans un immeuble à Hausen (AG). Le suspect, un homme âgé de 54 ans, a été arrêté. Son épouse est une des victimes.

Les cadavres ont été trouvés lundi matin dans un appartement. La police cantonale a pu établir qu'il s'agissait dans les deux cas d'une mort violente, a-t-elle indiqué lundi.

Polizeieinsatz in Hausen AG: Mindestens eine tote Person in Mehrfamilienhaus entdeckt - Die Kantonspolizei Aargau hat am Montagmorgen in Hausen AG Todesopfer entdeckt. Dies bestätigt die Polizei gegenüber BLICK. Drama in Hausen AG: Dort läuft derzeit ... https://t.co/ZBnZiUPugr