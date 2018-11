Depuis plus d'une année, depuis que l'on cause à Berne du départ de Doris Leuthard, sa succession se présentait comme l'affaire d'un homme issu d'un canton alémanique. Le Lucernois Konrad Graber, le Grison Martin Candinas, le chancelier argovien Walter Turnherr ou le Zougois Gerhard Pfister étaient les plus souvent cités. Et puis, tous ont décliné pour des raisons privées, alors qu'une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans la vie.

On a l'impression que la fonction de conseiller fédéral ne paraît pas, ou plus, comme la position la plus enviable à Berne en ce moment. Ce n'est pas tout faux. Depuis l'arrivée d'Ignazio Cassis, il y a une année déjà, le Gouvernement donne peu de signes extérieurs d'harmonie. Sous la pression constante de l'UDC, les questions internationales divisent et rendent l'ensemble timoré, indécis et finalement affaibli.

Heureusement, le PDC peut compter sur une professionnelle de la politique, la Haut-Valaisanne Viola Amherd, pour relever le défi que les hommes de son parti ont délaissé. D'emblée elle a mis sa candidature sous le signe du rapprochement, disant qu'elle veut «créer des ponts». Une chose est certaine, elle n'entrera pas au Conseil fédéral comme son prédécesseur tessinois annonçant qu'il allait faire «reset» sur ceci ou cela. La Valaisanne est une femme de consensus. En cela, elle est sur les traces de la Grisonne Eveline Widmer-Schlumpf avec laquelle elle présente des similitudes de caractère.

Celle qui devrait l'accompagner le 5 décembre prochain, Karin Keller-Sutter (PLR/SG), met aussi en avant le fait qu'elle sait créer des majorités et trouver des solutions entre des intérêts divergents. Si toutes deux sont élues, ce serait l'occasion de ressouder et relancer le Conseil fédéral. On le souhaite en tout cas, car depuis quelque temps, la voix du Gouvernement manque de substance et de cohérence. Et, en Suisse ou à Berne en particulier, lorsque le Conseil fédéral est un peu malade, tout le monde se sent un peu malade aussi. (Le Matin)