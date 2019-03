«Le Valais est le seul canton de Suisse où les autorités se braquent contre les manifestations de jeunes pour le climat. Qu'est-ce que c'est pourtant trois heures de cours le vendredi après-midi? Le but de l'éducation est de développer un esprit critique». Le président des Jeunesses socialistes du Valais romand, Simon Constantin, se fait l'écho d'une certaine incompréhension parmi les jeunes de son canton par rapport à la réaction braquée des autorités valaisannes au sujet des grèves des collégiens pour le climat.

Cinquante ont désobéi

Dès le début des manifestations des jeunes, le 18 janvier, le Département de la formation, dirigé par Christophe Darbellay, avait utilisé une formule qui ne laissait guère de marge pour la suite. Pour tout élève qui courberait les cours pour descendre dans la rue, ce serait «tolérance zéro». Entendu par là qu'il y aurait des représailles. Le 18 janvier, tout le monde s'est tenu à carreau. Mais le 15 mars dernier, une cinquantaine d'étudiants des deux collèges de Sion - la Planta et les Creusets - et celui de Saint-Maurice ont passé outre l'interdiction.

Sanction légère

La sanction contre les désobéissants est tombée entre vendredi et ce lundi: «Nous avons deux heures de colle pour rédiger un texte lié à la problématique du climat, précise Adrien Pinho, vice-président des JSVR et étudiant au collège. C'est finalement une petite sanction après toutes les menaces qui ont été faites. Mais la désobéissance civile a des répercussions et nous les assumons, car notre combat n’est pas un combat de jeunes qui veulent juste louper des heures de cours».

Darbellay décline

En réponse à cette sanction, les jeunes socialistes du Valais romand ont tenté de faire dans l'humour en distribuant «2 heures de colle à M. Darbellay, un samedi matin de son choix, au cours desquelles il pourra expliquer pourquoi il a fallu des grèves étudiantes pour que les politiciens actuels prennent enfin des mesures raisonnables sur les émissions de CO2».

Le chef de la formation valaisanne ne leur a pas répondu pour l'instant et il a décliné une invitation à débattre demain sur la chaîne régionale de Canal 9. (Le Matin)