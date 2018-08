Les initiatives agricoles sont un autogoal, estime un comité d'agriculteurs. Selon lui, les deux textes ne feraient qu'augmenter les charges de travail et les contrôles. Il assure en outre que les principaux points des propositions sont déjà contenus dans le nouvel article constitutionnel sur l'agriculture.

Les critères de durabilité et de protection de l'environnement pour l'agriculture sont déjà pris en compte dans l'article sur la sécurité alimentaire, accepté par près de 80% des votants l'an dernier, avance lundi le comité interpartis de l'agriculture à Berne. Plutôt que de créer de nouveaux articles constitutionnels, il suffirait de mettre en oeuvre ceux qui existent déjà, poursuit-il.

Tout comme le comité interpartis d'opposition, qui a présenté ses arguments la semaine passée, les agriculteurs estiment que les initiatives des Verts et d'Uniterre, souvent mises dans le même panier, vont trop loin.

«Elles contiennent une telle densité normative, qu'elles conduisent inévitablement à plus de bureaucratie, plus de prescriptions et imposent la création d'un énorme organe de contrôle, mettant les paysans producteurs encore plus sous pression», assène le conseiller national Marcel Dettling (UDC/SZ).

Même qualité, mais plus cher

De plus, l'augmentation de la qualité des produits importés priverait les produits suisses de leur avantage comparatif, estime le comité d'agriculteurs. «La seule différence ne résidant alors plus que dans le prix, les grands perdants seraient les agriculteurs suisses, étant donné qu'ils doivent supporter des salaires et coûts de production plus élevés», écrit-il dans un communiqué.

Le comité, composé d'agriculteurs UDC, PLR, PDC et PBD, refuse par ailleurs l'intrusion grandissante de l'Etat dans l'agriculture et la relégation des agriculteurs au simple rang d'exécutants.

L'initiative des Verts pour des aliments équitables veut encourager une agriculture durable et des conditions de travail équitables. Elle revendique des exigences accrues pour les produits importés, encourage la commercialisation de produits régionaux et dénonce le gaspillage alimentaire.

Avec son initiative pour une souveraineté alimentaire, l'organisation paysanne Uniterre va un peu plus loin. Son texte exige une plus grande implication de la Confédération dans la production d'une agriculture écologique et diversifiée. Quant aux produits importés non conformes, ils devraient être soumis à des taxes douanières plus sévères, voire être interdits. (ats/nxp)