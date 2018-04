Tout est bien qui finit bien. Lundi, peu avant 22h, un passant a déposé un lapin au poste de police de Sissach (BL). Il avait trouvé l'animal égaré au croisement d'une rue. Grâce à l'appel lancé sur Twitter par les forces de l'ordre, le propriétaire du rongeur a rapidement pu être retrouvé.

Or c'est à ce moment-là que la police s'est rendue compte qu'un deuxième lapin, plus précisément son frère, était lui aussi porté disparu. Les deux bêtes ont visiblement profité de week-end de Pâques pour s'évader, écrit «20 Minuten». Par chance, le deuxième animal a entre temps pu être retrouvé. Il semblerait que les animaux aient profité d'une porte mal fermée pour s'échapper.

Osterhase fand den Heimweg nicht mehr

Am Ostermontag, 2. April 2018, kurz vor 22.00 Uhr, wurde bei der

Polizei in Sissach ein Kaninchen abgegeben. Der "Osterhase" wurde in

Sissach auf der Zunzgerstrasse, Ecke Felsenstrasse, aufgefunden. pic.twitter.com/M7k58WaREo