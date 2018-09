Deux loups pourront être abattus dans les régions de Conches et du Val d'Anniviers (VS). Au moins 120 moutons ont été tués dans ces régions durant l'été sur des alpages protégés, non protégeables ou pas protégés.

Dans la région de Conches, «au moins 23 moutons ont été tués et 10 autres blessés sur des alpages protégés», a indiqué l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué. Les attaques se sont accrues fortement à partir de la mi-août jusqu'à la fin de la semaine dernière.

Dans le Val d'Anniviers, 39 moutons ont été tué lors de la saison d'estive sur les alpages protégés et pas protégeables. Les conditions sont réunies et le conseiller d'Etat Jacques Melly a ordonné les tirs qui seront réalisables dès vendredi, jour de la publication des décisions dans le Bulletin officiel.

Les gardes-faune étant surchargés durant la saison de chasse, des chasseurs seront désignés pour tirer les loups pendant la chasse haute. Ils auront 60 jours pour les abattre. (ats/nxp)